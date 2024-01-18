Подмосковье 18 января 2024, 13:29 Свыше 130 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в микрорайоне Поваровка. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям решили и обсудили с жителями 134 вопроса по разным темам.

Большая часть обращений касалась отопления и электроснабжения. Кроме того, в числе актуальных вопросов — переселение из аварийного жилья. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поручил своему заместителю Александру Сорокину донести до каждого участника программы подробную информацию о сроках и механизмах переселения.

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«Поваровка — та территория, которая в период новогодних морозов столкнулась с отключением тепла и электричества. Ситуация была сложная, но те меры, которые приняты „Газпром теплоэнерго“ и „Россетями“, позволили ее стабилизировать», — прокомментировал глава округа.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Сейчас в микрорайоне завершается пуско-наладка новой блочно-модульной котельной. Ее построили благодаря концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго». Жители отмечают, что в квартирах стало заметно теплее.

Что касается электроснабжения, то из-за резко возросшего потребления во время морозов были неоднократные отключения в Поварове, Лыткине, Задорине, Белавине, Ложках, Новой, Льялове, Полежайках, Повадине и других населенных пунктах. Специалисты в круглосуточном режиме вели восстановительные работы.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, «Россети» реализуют в Солнечногорске двухлетнюю программу модернизации. Специалисты заменят более 118 километров высоковольтных линий, установят 25 пунктов секционирования и зарезервируют более 25 километров сетей.

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