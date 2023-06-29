Подмосковье 29 июня 2023, 14:29 Свыше 130 гектаров земли обработают от борщевика в Солнечногорске к концу июля

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Работы по борьбе с борщевиком Сосновского продолжаются в Солнечногорске — стартовал второй этап. Всего от ядовитого растения обработают 133 гектара земли до конца июля.

Химическую и механическую обработку проведут на муниципальных и неразграниченных государственных землях. В первый этап вошло 74 гектара земель, во втором цикле добавят еще 59 гектаров.

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Собственникам частных участков необходимо самостоятельно принимать меры по уничтожению борщевика, в противном случае можно получить штраф.

«Мы понимаем, что кому-то проще заплатить штраф, чем проводить работы. Поэтому приняли решение и ужесточили меры. Так, если собственник земель для сельского хозяйства нас не услышал и работы по удалению сорняка не провел, а повторная проверка подтвердила этот факт, то налоговая ставка будет увеличена с 0,3% до 1,5%», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что депутаты внесли изменения в перечень индикаторов риска при земельном контроле. Теперь прокуратура будет организовывать внеплановые проверки для нерадивых собственников, в ходе которых будет проводиться процедура изъятия земель.

График работ по удалению борщевика опубликован на сайте администрации Солнечногорска. Сообщить о местах произрастания сорняка можно по телефону: 8 (800) 201-67-47.

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