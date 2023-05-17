Подмосковье 17 мая 2023, 13:45 Свыше 130 человек приняли участие в земельных торгах за неделю в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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С 10 по 12 мая в Подмосковье прошло 37 земельных аукционов. В них приняли участие 137 человек, на один лот в среднем было пять претендентов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике региона, в ходе торгов стартовая цена аренды участка в Подольске выросла с 378 тысяч до пяти миллионов рублей. За него боролись пять человек. Земля расположена в деревне Бяконтово в 18 километрах от МКАД.

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Узнать подробнее о выставленных на торги участках жители могут на портале ЕАСУЗ. Там жители могут арендовать или купить территории и помещения для строительства и открытия коммерческих организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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