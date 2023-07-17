Подмосковье 17 июля 2023, 17:22 Свыше 1,3 тысячи объектов неиспользуемой недвижимости вовлекут в оборот в Подмосковье МИО МО

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Самообследование муниципального имущества провели в городских округах Подмосковья в мае. В ходе работ было выявлено свыше 1,3 тысячи неиспользуемых объектов недвижимости, которые позже вовлекут в хозяйственный оборот.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, выявление неиспользуемого муниципального имущества проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Такие территории можно вовлечь хозяйственный оборот, передав бизнесу.

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«Буквально за полтора месяца осмотрено 6870 объектов. включая земельные участки и объекты капитального строительства. Свыше 1,3 тысячи из них — это неиспользуемое имущество, 493 участка и 825 объектов капстроительства», — рассказала она.

Больше всего таких объектов выявили в Кашире, Ступине и Орехово-Зуеве. Сейчас округа приступили к формированию дорожных карт и размещению неиспользуемых помещений на инвестпортале. Всего в регионе планируют обследовать свыше 66 тысяч объектов.

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