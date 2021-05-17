Свыше 1,3 тысячи новых рабочих мест создали в Реутове в прошлом году

В прошлом году в Реутове удалось создать 1300 новых рабочих мест. Такого показателя удалось достичь благодаря появлению новых компаний и производств. Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

Несмотря на пандемию, в Реутове в прошлом году активно развивался бизнес, удалось создать 1300 рабочих мест.

«В 2020 году предприниматели Реутова смогли открыть новые ниши для бизнеса, развить новые формы работы. Мы создали более 1300 новых рабочих мест, количество юридических лиц и ИП увеличилось на 796 единиц, а в 2021 году у нас будет уже более пяти тысяч хозяйствующих субъектов», — уточнил Каторов.

По словам главы округа, объем годовых инвестиций составил 19 миллиардов рублей. Этот показатель на 2,2% больше, чем в 2019 году. Лидерами отраслей и крупными предприятиями Реутова остались «Фаворит моторс», «У Палыча», «Мириталь». Они и другие компании продолжили инвестировать в муниципалитет и создавать новые рабочие места.

«Объем инвестиций в основной капитал Реутова только на развитие бизнеса в 2020 году составил восемь миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем», — подчеркнул Каторов.

Он добавил, что драйвером роста экономики Реутова остается одно из ведущих ракетно-космических предприятий России АО «ВПК „НПО машиностроения“». В этом году на предприятии ожидают отгрузку товаров на более чем 60 миллиардов рублей. Компания оказывает помощь в благоустройстве округа. Совместно ведется реконструкция территорий, развивается детский технопарк «Изобретариум», создаются новые формы обучения в школах.

В нелегкий год пандемии предприниматели Реутова не только сохранили свой экономический потенциал, но смогли оказать серьезную поддержку врачам. Например, АО ВПК «НПО машиностроения» временно разместила 60 врачей в гостинице предприятия, компания «У Палыча» обеспечивала медиков трехразовым питанием, фирма «Китчен» организовала акцию «обеды врачам», компании «Урал+» и «ДжимПро» привозили продукты врачам, многодетным семьям, малоимущим гражданам и заболевшим.