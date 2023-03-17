17 марта 2023, 16:19
Свыше 1,3 тысячи нарушений содержания детских площадок выявили в Подмосковье с начала весны
Детские площадки Подмосковья проверили на качество содержания. Инспекторы оценили чистоту, исправность игровых элементов и состояние малых архитектурных форм. Они выявили свыше 1300 нарушений.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, большинство дефектов с начала весны выявили в Шатуре – это 109 недочетов. Еще 97 – в Коломне и 92 – в Зарайске.
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«Коллеги из муниципалитетов должны приступить к устранению как можно быстрее, так как безопасность жителей, и особенно детей, является для нас приоритетом», - добавила она.
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Самым распространенным нарушением стала некачественная уборка снега и наледи, а также несвоевременная покраска и ремонт элементов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.
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