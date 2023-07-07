Подмосковье 07 июля 2023, 11:50 Свыше 1,3 тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года Фото Минимущества

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Бесплатные земельные участки предоставили более 1,3 тысячи семьей в Подмосковье в этом году. Большинство из них выдали в Протвине и Электростали.

Как рассказали Минимуществе Подмосковья, участки предоставляют многодетным семьям для строительства домов и ведения личного подсобного хозяйства. Их площадь составляет от 10 до 15 соток.

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«Всего же за 12 лет, с начала действия закона Московской области о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям, участки получили более 34,6 тысячи подмосковных семей. Общая площадь переданных участков за это время составила свыше четырех тысяч гектаров», — сказала глава министерства Наталья Адигамова.

Она напомнила, что с июня вступил в силу закон, по которому в состав многодетных семей входят совершеннолетние дети, которые обучаются по очной форме обучения и не достигли 23 лет.

Для получения земли многодетная семья должна встать в очередь в орган местного самоуправления. Сделать это можно в МФЦ и на «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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