Подмосковье 22 мая 2023, 11:34 Свыше 13 тысяч медиков оформили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Медики из Подмосковья могут получить поддержку в виде компенсации за аренду съемного жилья в размере 20 тысяч рублей в месяц. Ее могут получить представители 18 специальностей, среди которых фельдшеры и медсестры. Поддержку уже оформили более 13 тысяч человек.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, для медиков в регионе предусмотрено семь программ поддержки. Среди них социальная ипотека, выплаты сельским врачам и другие.

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«С начала 2022 года ей воспользовались свыше 13 тысяч медицинских работников. Основное ее преимущество в том, что оформить компенсацию могут как те, кто уже давно работает в наших организациях, так и те, кто только трудоустроился», — сказала она.

Компенсация аренды стала самой востребованной мерой поддержки у медиков. Чтобы получить ее, нужно работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья, при этом у супругов и детей врача не должно быть собственного жилья. Оставить заявку на ее получение можно на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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