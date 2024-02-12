Подмосковье 12 февраля 2024, 17:46 Свыше 13 тысяч коммунальщиков задействовали в уборке снега в Подмосковье ГУСТ МО

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Сильные осадки прошли в Подмосковье 12 февраля. В округах образовалась гололедица, местами прошел ледяной дождь. С последствиями непогоды боролись более 13,5 тысячи дворников.

Как рассказали в ГУСТ, коммунальные службы заранее подготовили противогололедные материалы для обработки улиц.

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«Первым делом обрабатывают входные группы и пешеходную инфраструктуру: дорожки, тротуары. Однако осторожность все же не помешает: убедительно просим смотреть под ноги, выбирать удобную обувь, обходить крутые наклоны и спуски. К уборке подключилась и коммунальная техника. Более тысячи единиц с семи утра выехали на маршруты», — сказала глава ведомства Светлана Аипова.

Непогода сохранится до 21:00. Жителей призвали не парковать автомобили под линиями электропередачи и вблизи шатких конструкций.

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