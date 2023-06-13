Подмосковье 13 июня 2023, 18:44 Свыше 13 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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В Подмосковье продолжается ямочный ремонт. В Минтрансе Московской области сообщили, что за неделю дорожные службы устранили более 13 тысяч ям.

«За прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья на муниципальной сети устранили 7,6 тысячи ям, а на региональной сети — больше шести тысяч ям», — добавили в ведомстве.

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Быстрее всего работы ведут в Балашихе, Одинцове, Красногорске и Богородском округе. Отмечается, что в Московской области аварийные ямы устраняют круглогодично, а работы контролируют с помощью платформы СКПДИ.

Движение транспорта на втором участке трассы М-12 «Москва — Казань» откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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