Подмосковье 13 апреля 2023, 12:11 Свыше 13 тысяч гибких подводок бесплатно заменили для газовой безопасности в домах Подмосковья ГЖИ МО

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Госжилинспекция заменила гибкие подводки в 13 тысячах квартирах Подмосковья с начала действия акции по газовой безопасности. Около тысячи из них — это места, где ранее сотрудники служб не могли провести техобслуживание из-за недопуска.

Как рассказала глава ГЖИ Ольга Федина, во всех квартирах установили неисправности и заменили устаревшие детали. Активнее всего эту работу провели в Наро-Фоминске, где заменили 1009 подводок. Еще 673 обновили в Коломне и 596 — в Подольске. Это помогло предотвратить риск газовых происшествий из-за износа оборудования.

«Акция продолжается, и одним из ее достижений мы считаем рост сознательности жителей в вопросе обеспечения газовой безопасности. Об этом говорят более 12 тысяч своевременно проведенных замен гибкой подводки в ходе планового техобслуживания, почти тысяча замен в квартирах, куда долго не могли достучаться», — добавила Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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