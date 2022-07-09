Свыше 13 тонн «добрых крышечек» отгрузил переработчикам КПО «Восток» за полгода

Крупную партию пластиковых крышек для благотворительного проекта «Добрые крышечки» отгрузили переработчику с крупнейшего в Европе комплекса переработки отходов «Восток» (входит в группу «ЭкоЛайн»). Тверской компании «Экополимер» отправили около пяти тонн вторсырья. Всего за первые шесть месяцев 2022 года он получил от КПО 13,68 тонны «добрых крышечек».

Крышечки от напитков поступают на КПО «Восток» от жителей Москвы через оператора «ЭкоЛайн». В Егорьевске, Люберцах, Жуковском, Раменском, Бронницах, Воскресенске их собирает региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», а в Клину и Солнечногорске — «ЭкоПромСервис».

В этих городах год назад группа «ЭкоЛайн» реализовала удобную схему сбора ценных отходов — «Крышки — в бак для вторсырья».

«География проекта расширилась в Подмосковье: удобная схема „Крышки — в бак для вторсырья“ уже более года успешно работает в восьми городских округах», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Крышечки по схеме сбора ценных отходов, добавил он, принимает на привычных контейнерных площадках в Люберцах, Жуковском, Раменском, Бронницах, Воскресенске и Егорьевске «ЭкоЛайн-Воскресенск». «ЭкоПромСервис» действует в Клину и Солнечногорске.

Чтобы помочь детям-сиротам, необходимо сложить накопленные крышечки в 5-6-литровую канистру от воды, надежно закрыть, отнести на контейнерную площадку во дворе и положить в сетку или бак для вторсырья «ЭкоЛайн». Затем региональные операторы перевезут крышки на КПО «Восток». На завод привозят и крышечки, которые жители активно сдают в офисы подмосковных регоператоров группы.

Канистры с крышками легко переносят пресс мусоровоза и автоматического разрывателя пакетов на КПО. Сотрудники отбирают их, складывают в отдельный накопитель и при сборе крупной партии пластика отправляют переработчику.

За все время сотрудничества с благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» через группу «ЭкоЛайн» собрали более 113,68 тонны «добрых крышечек». Средства за пластик поступают на счет фонда для приобретения реабилитационной техники для приемных детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В Московской области с 2019 года реализуют революционную реформу по обращению с ТКО. В 2019 году никто не верил, что наши люди будут разделять отходы. Но даже за первый год мы достигли показателей 50% раздельного сбора отходов. Сейчас они приближаются уже к 80%. Свыше семи миллионов тонн отходов поступило с тех пор на переработку, а не на захоронение», — подчеркнул Велиховский.

Одним из принципиальных и уже реализованных моментов он назвал закрытие всех 39 полигонов в Подмосковье.

«Каждый куб отходов проходит через сортировочный комплекс. И уход от старого формата, я считаю, является одним из главных достижений Московской области», — сказал министр.

Современную комплексную систему по обращению с отходами в Подмосковье создали и развивают по поручению губернатора Андрея Воробьева. Наряду с закрытием полигонов в области построили 11 высокотехнологичных КПО. На них сортируют отходы для дальнейшей переработки, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».

В Подмосковье организовали около 64 тысяч контейнерных площадок и 58 «Мегабаков» в 55 городских округах для сбора отслужившей крупногабаритной техники, шин, мебели и других предметов. Всего на территории региона установили порядка 168 тысяч контейнеров, а вывозят их более 1200 мусоровозов.