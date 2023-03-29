Подмосковье 29 марта 2023, 16:22 Свыше 1,3 миллиона жителей Подмосковья зарегистрировались в сервисе «Умная платежка» МосОблЕирц (МОЕ)

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Свыше 1,3 миллиона жителей Подмосковья начали использовать сервис «Умная платежка». С его помощью можно контролировать баланс лицевого счета и историю платежей и начислений за ЖКУ.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, ежедневный прирост пользователей сервиса составляет 13 тысяч человек.

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«Помимо того, что в сервисе прозрачно видны все начисления и проведенные платежи по ним, он позволяет не выходя из дома передать показания счетчиков онлайн, следить за тарифами и совершать своевременную оплату за жилищно-коммунальные услуги одним кликом», — добавил глава министерства Антон Велиховский.

Также при помощи сервиса можно передать показания счетчиков, получить справки и выписки, проконсультироваться и получить другие услуги. Для регистрации необходимо использовать любую квитанция расчетного центра за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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