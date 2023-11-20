Подмосковье 20 ноября 2023, 10:27 Свыше 1,3 миллиарда рублей выделят на организацию летнего отдыха детей в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Мособлдумы

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Проект бюджета Подмосковья на 2024 год предусматривает средства на организацию летней оздоровительной кампании для детей. На эти цели направят более 1,3 миллиарда рублей.

«В Московской области работает более 100 стационарных детских лагерей и еще пять — палаточных. Кампания 2023 года была организована на высоком уровне, в следующем году также планируем, что наши подмосковные ребята смогут полноценно отдохнуть летом», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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Каждый год в Подмосковье предоставляют бесплатные путевки в лагеря детям из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и инвалидам. Кроме того, этим летом в лагере «Литвиново» был организован бесплатный отдых для трех тысяч детей участников СВО. Этот лагерь входит в тройку лучших в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» и рассказал подробнее об их подвигах.