Подмосковье 02 сентября 2022, 11:04 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 127 тысяч билетов купили по «Пушкинской карте» в Подмосковье с начала года

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«Пушкинской картой» воспользовались свыше 127 тысяч раз в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Всего в регионе выпущено более 234 тысяч карт, а в программе участвуют 290 областных учреждений культуры», — добавила она.

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Баланс «Пушкинской карты» в этом году составил пять тысяч рублей. Ими можно оплатить культурные мероприятия, в том числе билеты в кино на российские фильмы. Получить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет, оформив ее через «Госуслуги».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о выплатах для нуждающихся семей с детьми в Подмосковье. Они составляют три и 13 тысяч рублей.

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