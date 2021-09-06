Свыше 12,5 млн рублей выплатили подмосковным инвалидам для покупки средств реабилитации

Жители Подмосковья с ограниченным возможностями здоровья с этого года имеют право на выплату для покупки средств реабилитации. Инвалидам уже выплатили более 12,5 миллиона рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«В этом году в Подмосковье выдачу инвалидам сертификатов на приобретение технических средств реабилитации заменили денежными выплатами, которые уже получили около 750 инвалидов, на сумму более 12,5 миллиона рублей», — уточнила Каклюгина.

Она добавила, что в среднем средства для реабилитации инвалидов стоят около 15,5 тысячи рублей.

По словам Каклюгиной, данная мера социальной поддержки позволяет упростить порядок получения выплат от государства. Помимо этого, денежные средства помогают расширить выбор средств реабилитации и найти более выгодный вариант, например, в интернете.