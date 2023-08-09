Подмосковье 09 августа 2023, 17:19 Свыше 125 гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье за две недели Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Борьба с борщевиком продолжается в Подмосковье. Третий этап работ продлится до конца августа. За две недели от сорняка расчистили более 125 гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, работы проводят на землях лесного фонда методом окашивания. Это не дает растениям сбрасывать семена и распространяться на новую площадь.

Реклама

Больше всего работ провели в Подольске, Истре и Бородинском лесничестве. Окашивание планируют провести на площади более 740 гектаров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».