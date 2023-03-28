Подмосковье 28 марта 2023, 09:27 Свыше 120 волонтеров Подмосковья прошли трехдневное обучение в школе «Другой университет»

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Трехдневная школа лидерского актива «Другой университет» завершилась в Подмосковье. Свыше 120 волонтеров и активистов молодежных движений прошли обучение по шести образовательным блокам в Богородском округе.

Как рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, сейчас в волонтерском движении Подмосковья задействовано свыше 33 тысяч человек, которым важно постоянно совершенствовать свои навыки для эффективной работы. Для этого в течение трех дней 120 активистов прошли обучение по шести блокам, обсудив вопросы выстраивания коммуникации, основы социального проектирования, управленческие навыки и многое другое.

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«Я уверена, что, вернувшись домой, ребята смогут поделиться опытом со своими коллегами и успешно применить полученные знания на практике, в том числе в важной работе по поддержке бойцов СВО и их семей, сбору и отправке помощи на передовую», - сказала она.

На форуме волонтеры и активисты смогли обменяться опытом и прошли командообразующую программу, чтобы выявить свои лидерские качества. Также на мероприятии состоялись живые дискуссии, квизы, деловые игры, спортивные состязания и многое другое.

«Здесь была очень интересная образовательная программа. Мы креативили, прорабатывали свои инициативы, писали проекты. А главное - получили знания, как в этой работе не потерять себя и трудится себе в удовольствие», - поделился волонтер из Лобни Георгий Архипов.

Самые активные участники проекта смогут пройти стажировку в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также в центральном и региональном отделении «Молодой Гвардии» и молодежных центрах в муниципалитетах.

Центр «Другой университет» - проект «Волонтеров Подмосковья», направленный на подготовку лидеров добровольческого движения и поддержку молодежных сообществ.

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