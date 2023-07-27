Подмосковье 27 июля 2023, 12:17 Свыше 120 водителей устроились на работу в «Мострансавто» по программе «Приведи друга» в этом году АО "Мострансавто"

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В этом году 126 водителей трудоустроились в компанию «Мострансавто» по программе «Приведи друга». За каждого кандидата, который пройдет трехмесячный испытательный срок, рекомендатель получает премию 10 тысяч рублей. Ее уже получили 90 человек, сообщили в Минтрансе Московской области.

Больше всего в компанию пришли в МАП № 8 в Химках. Там на работу по рекомендации устроились 19 человек. Королев с 14 кандидатами занял второе место, а Долгопрудный с 12 водителями — третье.

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«Работа водителем автобуса в „Мострансавто“ подразумевает официальное трудоустройство, сезонную униформу, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, а также льготы, предусмотренные коллективным договором», — уточнили в министерстве.

Так, водители могут бесплатно ездить на автобусах предприятия, получить частичную компенсацию стоимости путевок в детские лагеря и льготные условия проживания в общежитии для иногородних работников. В июня для новых работников предусмотрели выплаты 10 тысяч рублей в течение трех месяцев.

С вакансиями можно познакомиться на сайте «Мострансавто».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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