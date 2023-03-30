Подмосковье 30 марта 2023, 12:50 Свыше 120 школьников Подмосковья выступили на всероссийском конкурсе «Большая перемена» Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Более 120 школьников представили Подмосковье на IV Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в образовательном центре «Сириус». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Конкурс проходит в качестве проекта Российского движения детей и молодежи «Движение первых». На открытии мероприятия присутствовали победители «Большой перемены» трех предыдущих сезонов и педагоги-наставники со всех уголков страны.

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Отмечается, что ребята из Московской области также входят в детскую дирекцию конкурса. Они помогают в создании интересных мероприятий, в которых смогут принять участие все желающие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с победами на международной олимпиаде по физике. Учащиеся физтех-лицея имени Капицы в составе сборной завоевали шесть медалей в Бухаресте.

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