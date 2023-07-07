Подмосковье 07 июля 2023, 17:56 Свыше 120 пожаров потушили в Подмосковье с начала сезона Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Среднее время реагирования на пожары в Подмосковье составило один час. Готовность региона к летнему периоду обсудили в Подольском лесничестве.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, с начала пожароопасного сезона в области выявили 126 возгораний на площади 138,64 гектара. Все они были ликвидированы в день обнаружения.

Реклама

«Средний показатель реакции на возгорание составляет до одного часа, при утвержденных федеральных нормативах до трех часов», - сказал он.

Он добавил, что правительство Подмосковья принимает все необходимые меры для успешного прохождения пожароопасного сезона.

При обнаружении огня жителей просят сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».