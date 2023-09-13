Подмосковье 13 сентября 2023, 09:36 Свыше 120 детских площадок установили в Подмосковье по программе губернатора с начала года Министерство благоустройства Московской области

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С начала года в Подмосковье установили 127 детских площадок по программе губернатора. Годовую программу по их размещению почти выполнили.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, всего к концу года планируют установить 132 площадки по программе.

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«Завершаются работы по установке губернаторских детских площадок, запланированных на этот год. Работы мы ведем с мая. За это время уже установлены 127 площадок. Оставшиеся завершим и откроем в ближайшее время», — сказал он.

Игровые комплексы площадью 300 или 450 квадратных метров рассчитаны на детей разного возраста. Из посвятили разным тематикам: «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другим. Площадки оборудуют безопасным резиновым покрытием, ограждениями, освещением и камерами видеонаблюдения.

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