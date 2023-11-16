Подмосковье 16 ноября 2023, 18:51 Свыше 120 деталей газового оборудования заменили в Солнечногорске за две недели Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Специалисты заменили более 120 деталей в квартирах, включенных в список планового техобслуживания в Солнечногорске за две недели. Лидером по числу установленных приборов стал дом № 182 по улице Красная, где были заменены детали в семи квартирах.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Решение о замене приборов специалисты газовых служб принимают во время сервисного обслуживания. Рабочие осматривают оборудование на утечки, дают оценку исправности приборов и сетей газоснабжения, а также проверяют систему вентиляции.

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«В нашем округе обслуживанием газового оборудования занимается компания „Вэлнэс“. Если требуется, сотрудники могут провести замену гибкой подводки и установить датчик загазованности. Для арендаторов муниципальных квартир — услуга бесплатна», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о повышении контроля за газовой безопасностью в домах.

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