01 августа 2023, 13:24
Свыше 120 человек стали участниками фестиваля пляжного бадминтона в Химках
Фестиваль пляжного бадминтона прошел в Химках. Участниками AirBadminton Fest стали более 120 спортсменов. Между участниками разыграли четыре комплекта наград.
Соревнования проходили в нескольких дивизионах: начинающие, продвинутые, любители и мастера спорта. Гости фестиваля приняли участие в развлекательной программе. Например, нужно было попасть воланом в спинку стула и на вытянутой руке удержать бадминтонную сумку. Победители получили сладкие призы.
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Мастер спорта Андрей Долотов провел уроки для всех желающих. Он рассказал о правилах игры и искусстве ударов ракеткой.
Специалисты Химкинского бадминтонного центра еще до начала турнира провели серию бесплатных уроков в парках «Дубки» и «Экоберег». Благодаря этому каждый желающий мог подготовиться к турниру. Также горожане попросили главу городского округа Химки Дмитрия Волошина обустроить площадку для бадминтона на пляже.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 417 школьных стадионов открыли для жителей, чтобы те могли занимать спортом рядом с домом.
«Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже. А уж летом часто можно увидеть, что он вообще не работает. <…> Спасибо директорам, которые вот это новое <…> восприняли, и, соответственно, сегодня это позволяет более эффективно, большему количеству людей предоставлять услуги по занятию спортом», — сказал Андрей Воробьев.
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