Подмосковье 01 августа 2023, 13:24 Свыше 120 человек стали участниками фестиваля пляжного бадминтона в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Фестиваль пляжного бадминтона прошел в Химках. Участниками AirBadminton Fest стали более 120 спортсменов. Между участниками разыграли четыре комплекта наград.

Соревнования проходили в нескольких дивизионах: начинающие, продвинутые, любители и мастера спорта. Гости фестиваля приняли участие в развлекательной программе. Например, нужно было попасть воланом в спинку стула и на вытянутой руке удержать бадминтонную сумку. Победители получили сладкие призы.

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Мастер спорта Андрей Долотов провел уроки для всех желающих. Он рассказал о правилах игры и искусстве ударов ракеткой.

Специалисты Химкинского бадминтонного центра еще до начала турнира провели серию бесплатных уроков в парках «Дубки» и «Экоберег». Благодаря этому каждый желающий мог подготовиться к турниру. Также горожане попросили главу городского округа Химки Дмитрия Волошина обустроить площадку для бадминтона на пляже.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 417 школьных стадионов открыли для жителей, чтобы те могли занимать спортом рядом с домом.

«Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже. А уж летом часто можно увидеть, что он вообще не работает. <…> Спасибо директорам, которые вот это новое <…> восприняли, и, соответственно, сегодня это позволяет более эффективно, большему количеству людей предоставлять услуги по занятию спортом», — сказал Андрей Воробьев.

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