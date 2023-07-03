Подмосковье 03 июля 2023, 14:23 Свыше 1,2 тысячи школьников Солнечногорска отдохнули в лагерях дневного пребывания в июне

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Более 1,2 тысячи детей Солнечногорска отдохнули в школьных лагерях в июне. Всего в округе работает 18 лагерей на базе 14 образовательных учреждений.

Для школьников проводили экскурсии, тематические встречи, концерты, спортивные состязания, мастер-классы и мероприятия по сохранению здоровья, соблюдению правил дорожного движения, поведения на водоемах, железной дороге и в быту.

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«Во всех лагерях для школьников было организовано двухразовое питание — завтраки и обеды. Стоит отметить, что родители оплачивали только 20% от стоимости путевки, остальное компенсировала администрация. Многодетные и малообеспеченные семьи получили возможность отправить детей на отдых бесплатно», — рассказал заместитель главы администрации Солнечногорска Николай Минаев.

Также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева бесплатный летний отдых организовали для детей участников СВО в возрасте от семи до 15 лет.

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