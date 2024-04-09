Подмосковье 09 апреля 2024, 17:57 Свыше 1,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Пресс-служба Минтранса МО

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Свыше 1,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Работы провели в Клину, Лотошине, Шаховской и Волоколамске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ямы ликвидировали на региональных дорогах. Так, работы провели вблизи деревни Савино и в деревне Решоткино в Клину, на Волоколамском шоссе в Лотошине, на Волочановском шоссе в Шаховской, в деревне Ботово, на Чеченском шоссе и на улице Революционной в Волоколамске.

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В ведомстве добавили, что в среднем в одном округе за неделю ремонтируют около 200 ям. Работы проводят во всех муниципалитетах, завершить активную фазу планируют до 1 мая.

«Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси», — отметили в министерстве.

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