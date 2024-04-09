09 апреля 2024, 17:57
Свыше 1,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю
Свыше 1,2 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Работы провели в Клину, Лотошине, Шаховской и Волоколамске.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ямы ликвидировали на региональных дорогах. Так, работы провели вблизи деревни Савино и в деревне Решоткино в Клину, на Волоколамском шоссе в Лотошине, на Волочановском шоссе в Шаховской, в деревне Ботово, на Чеченском шоссе и на улице Революционной в Волоколамске.
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В ведомстве добавили, что в среднем в одном округе за неделю ремонтируют около 200 ям. Работы проводят во всех муниципалитетах, завершить активную фазу планируют до 1 мая.
«Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси», — отметили в министерстве.
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Дороги
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