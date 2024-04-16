Подмосковье 16 апреля 2024, 13:29 Свыше 12 тысяч объектов для бизнеса разместили на инвестиционной карте Подмосковья Unsplash

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Свыше 12 тысяч мест для бизнеса разместили на инвестиционной карте Подмосковья. Из них более 120 тысяч доступны по программе «Земля за рубль».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, благодаря удобным фильтрам на портале предприниматели могут быстро подобрать подходящую локацию для своего бизнеса.

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«Инвестиционная карта является одним из элементов регионального инвестиционного стандарта. Сегодня на инвесткарте Подмосковья отображена информация о более чем 12 тысячах объектах, из которых свыше 120 доступно по программе „Земля за рубль“, еще более 190 помещений доступно в рамках „Недвижимости за рубль“», — сообщила заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Так, в Рузе доступен участок площадью 13,9 гектара в девяти километрах от трассы М-1. Место подойдет размещения производства.

Ознакомиться со всеми объектами можно по ссылке.

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