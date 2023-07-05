Подмосковье 05 июля 2023, 17:31 Свыше 12 тысяч нарушений при размещении рекламы устранили в Подмосковье с начала года

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Сотрудники Главного управления содержания территорий проконтролировали устранение 12 083 нарушений при размещении незаконной рекламы в Подмосковье с начала года. Больше всего замечаний отработали в Волоколамске, Кашире, Реутове, Одинцове и других округах.

Как отметила глава ведомства Светлана Аипова, размещение листовок, объявлений и других информационных материалов должно быть согласовано с органами местного самоуправления. В противном случае это ведет к административной ответственности в виде штрафа.

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«Более 95% замечаний отработал целый ряд муниципалитетов, в частности Волоколамский, Кашира, Реутов, Одинцовский, Серебряные Пруды, Ступино, Талдомский, Королев, Щелковский и Электрогорск. Отдельно стоит отметить городские округа, в которых количество подобных недочетов минимально, это Черноголовка — один случай, Власиха — три, Котельники — четыре и Краснознаменск — пять», — поделилась Аипова.

Она добавила, что наказание за нарушение варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей.

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