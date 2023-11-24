Подмосковье 24 ноября 2023, 11:15 Свыше 12 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь Минтранс Подмосковья

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Свыше 12 тысяч километров подмосковных дорог обработали ото льда с начала снегопада. В первую очередь работы провели на участках с интенсивным движением, а также на съездах, эстакадах и мостах.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, из-за снегопада дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

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«За прошедшую ночь очищено и обработано свыше 12 тысяч километров дорог. Более 1,3 тысячи дорожных рабочих и порядка 560 единиц спецтехники продолжают ликвидировать последствия снегопада», — сказал он.

Ночью в Подмосковье выпало до пяти сантиметров осадков. Днем температура опустится до минус пяти градусов, снегопад продолжится.

Водителей призвали быть осторожными и внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл обновленную котельную в поселке Майдарово под Солнечногорском вместе с жителями. До конца года в округе запустят еще четыре таких объекта.

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