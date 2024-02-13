Подмосковье 13 февраля 2024, 16:42 Свыше 12 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье пресс-служба министерства транспорта Московской области

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Сильные осадки прошли в Подмосковье в минувшие сутки. Для предотвращения аварий ото льда обработали 12,5 тысячи километров дорог.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, для проведения обработки дорог задействовали свыше 1,2 тысячи машин и более тысячи рабочих. В первую очередь они обезопасили валютные магистрали и маршруты общественного транспорта, а также подходы к остановкам.

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В ведомстве призвали жителей быть особо внимательными на дорогах и по возможности отказаться от поездок.

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