13 февраля 2024, 16:42
Свыше 12 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье
Сильные осадки прошли в Подмосковье в минувшие сутки. Для предотвращения аварий ото льда обработали 12,5 тысячи километров дорог.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, для проведения обработки дорог задействовали свыше 1,2 тысячи машин и более тысячи рабочих. В первую очередь они обезопасили валютные магистрали и маршруты общественного транспорта, а также подходы к остановкам.
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В ведомстве призвали жителей быть особо внимательными на дорогах и по возможности отказаться от поездок.
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Дороги
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