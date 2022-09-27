Жителям Подмосковья напомнили, как оформить карту болельщика на футбольный матч | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 20:26 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья напомнили, как оформить карту болельщика на футбольный матч

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Жители Подмосковья получили свыше 12 тысяч карт болельщиков за три месяца. Документ оформляется на «Госуслугах», а для подтверждения личности нужно принести документы в офисы МФЦ. Об этом напомнили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что электронная карта болельщика необходима для посещения футбольных матчей. С ее помощью можно купить билеты и абонементы, а также оформить доступ на стадион по аккредитации на игры российской премьер-лиги.

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«Московская область стала одним из первых регионов, где появились карты болельщика. Одно из условий получения карты — посещение офиса МФЦ для подтверждения личности. Понадобится только паспорт или свидетельство о рождении ребенка, а сама процедура займет несколько минут», — уточнила она.

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Воспользоваться картой можно для покупки билетов на матчи в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшать условия труда.

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