Подмосковье 23 апреля 2024, 21:44 Свыше 12 тысяч дефектов устранили после зимы в парках Подмосковья Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Московской области сообщило о скором завершении работ по устранению дефектов после зимнего сезона. Подготовка парков к сезону началась в марте, в ходе которой была проведена работа по выявлению дефектов, возникших в парках в зимнее время.

Эти дефекты включали в себя повреждения на дорожках, детских игровых площадках, скамейках и урнах. С апреля активно ведется работа по подготовке территорий к летнему сезону. Завершить устранение всех выявленных нарушений планируют к 26 апреля.

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Всего было выявлено 12,3 тысячи дефектов. Из них на сегодняшний день устранено 11,5 тысячи, что составило 93%.

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