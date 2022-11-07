Свыше 1,2 млрд рублей выделят на подарки новорожденным в Подмосковье в 2023 году | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 10:54 Свыше 1,2 млрд рублей выделят на подарки новорожденным в Подмосковье в 2023 году

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Подмосковье выделит свыше 1,2 миллиарда рублей на подарочные наборы для новорожденных в 2023 году. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Подарок для новорожденных могут получить семьи, чей ребенок родился на территории Подмосковья, независимо от места жительства, напомнил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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«Мы прекрасно понимаем, что с рождением малыша статья расходов в семье увеличивается, поэтому набор новорожденного — отличное подспорье на первое время», — отметил он.

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Глава комитета добавил, что набор мамы получают в день выписки. Его содержимое подбирали специалисты Минздрава региона, поэтому в нем есть все необходимое для первого года жизни ребенка. Также роженицы могут получить выплату 20 тысяч рублей вместо набора.