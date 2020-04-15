Свыше 1,2 миллиона жителей Подмосковья уже получили вторую часть выплат за самоизоляцию

Это сделали по поручению губернатора Андрея Воробьева. Такая материальная помощь поступила на счета автоматически. При этом средства также мог принести почтальон.

Вместе с пенсионерами выплаты предусмотрели для жителей, имеющих новообразования, трансплантированные органы или заболевания эндокринной, мочеполовой, кровеносной систем и органов дыхания.

Если выплата не пришла, жителям необходимо оставить заявку по телефону 8 (800) 550-50-30.

Работники соцзащиты все проверят и возьмут необходимые для перевода средств реквизиты. Заявления или другие документы не потребуются.

На фоне пандемии в особые группы риска попали пенсионеры и люди, имеющие хронические заболевания. Губернатор Андрей Воробьев принял решение выплатить им по три тысячи рублей. Так поддержали всех тех, кто с 26 марта остается дома, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.