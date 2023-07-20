Подмосковье 20 июля 2023, 17:05 Свыше 1,2 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Бесплатная диспансеризация и профилактические медосмотры продолжаются в Подмосковье. С начала года их прошли более 1,2 миллиона человек.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, у прошедших диспансеризацию было выявлено около 30 тысяч заболеваний, о которых они ранее не знали.

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«Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о своем организме, а также в случае развития патологий вовремя их обнаруживать», — сказала она.

Удобно проверить здоровье могут жители отдаленных территорий, куда приезжают мобильные комплексы. Пообщаться с врачом также можно через телемедицинскую консультацию.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на осмотр можно на «Госуслугах», по телефону 122 и через Telegram-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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