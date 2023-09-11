11 сентября 2023, 15:32
Свыше 12 гектаров земли выделили по льготной программе для экофермы в Дмитрове
Ферма «Райский уголок» из Дмитрова получила свыше 12 гектаров земли в аренду на пять лет. На ней планируют создать экоферму с козами.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, ферма получила землю по льготной программе.
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«Уже к концу этого года на территории планируют провести все необходимые подготовительные работы и закупить более десятка коз. В перспективе — масштабирование хозяйства и создание экофермы», — рассказал он.
На ферме планируют разводить коз, после туда закупят других животных: овец, коров, а также птиц. Хозяйство запустит и производство продуктов из собственного сырья.
Пожать заявку на получение участка по льготной программе фермеры могут через «Госуслуги».
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Сельское хозяйство
Дмитров
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