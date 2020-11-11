Свыше 115 тысяч услуг по земле оказали жителям Подмосковья в электронном виде с начала года

В Подмосковье активно развиваются цифровые сервисы, которые облегчают жизнь жителям региона. С начала года в Московской области оказали уже более 115 тысяч услуг по земле в электронном виде.

«Цифровизация системы управления земельно-имущественным комплексом Подмосковья — одно из ключевых направлений в работе Министерства имущественных отношений Московской области. На сегодняшний день переведены в цифровой формат и выведены на РПГУ порядка 30 государственных услуг по земле и имуществу», — отметила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Она добавила, что цифровизация государственных услуг позволила сократить сроки предоставления услуг в два раза. А еще нет необходимости лично присутствовать при подаче заявлений.

«В период пандемии цифровой формат взаимодействия с органами власти — наилучший для здоровья. Из-за того, что услуги предоставляются в электронном виде уже не первый год, процедуры отлажены. Даже во время пандемии COVID-19 предоставление услуг не вызвало задержек, они были доступны заявителям через портал РПГУ», — подчеркнула Адигамова.

Услуги земельно-имущественного блока начали переводить в цифровой формат еще в 2015 году. Сейчас оптимизация услуг продолжается, в список электронных добавляют все новые услуги.

В этом году на портале госуслуг появились новые возможности. Теперь пользователям доступна комплексная электронная услуга, которая помогает АО «Мособлгаз» получить разрешительные документы на прокладку газопровода-ввода. С ее помощью время получения разрешения сократилось с 20 до восьми дней.

Также в этом году на портал выведены региональная услуга по установлению сервитута на землях, принадлежащих Московской области, и услуга по выдаче разрешений на использование земельных участков, находящихся в собственности Московской области. Эта услуга нужна для ремонта линейных объектов, проведения инженерных изысканий, изучения недр, строительства временных сооружений, возведения некапитальных временных строений для товарного рыбоводства и так далее.

«В этом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, количество обращений за земельными услугами не уменьшилось — с начала года за услугами по земле в электронном виде обратились более 115 тысяч заявителей. Это показатель того, что услуги востребованы и удобны для людей. Сейчас, когда жизненно необходимо ограничить контакты и оставаться дома, очень важно, что каждый заявитель может обратиться за нужной услугой, не подвергая себя опасности», — добавила министр.

Самыми популярными услугами из имущественного блока среди жителей стали: предоставление земельных участков в аренду или собственность без торгов, перераспределение земельных участков, предварительное согласование предоставления земельных участков и отнесение участка к определенной категории.