Подмосковье 07 августа 2023, 16:03 Свыше 115 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль в Истре Министерство культуры и туризма МО

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С 4 по 6 августа в деревне Дубровское в Истре прошел гастрономический фестиваль фермерских продуктов. Его посетили 116 тысяч человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Фермеры продали на фестивале 36 тонн молочной, семь тонн мясной и две тонны хлебной продукции. Гости смогли приобрести изделия народных художественных промыслов. Для детей подготовили насыщенную развлекательную программу», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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На фестивале состоялась встреча в формате «Без галстука» на тему «ЗОЖ: питание, здоровье, экология».

В ярмарке поучаствовали более 350 фермеров и ремесленников из 49 регионов России и Белоруссии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главная задача фестиваля — это максимальная поддержка фермеров и диалог с ними.

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