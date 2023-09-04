Подмосковье 04 сентября 2023, 17:37 Свыше 113 миллионов рублей выделили на новый проект соцпомощи ветеранам и инвалидам Подмосковья в 2023 году Фото: unsplash.com

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В Московской области запустили пилотный проект по бесплатному долговременному уходу за нетрудоспособными людьми. В нем поучаствовали 487 сиделок. Вопрос обсудили на заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению.

«Наши нуждающиеся в уходе жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому. Для этого будут закреплены помощники, фактически это постоянные сиделки. Эта услуга предоставляется бесплатно», — сообщил председатель комитета Андрей Голубев.

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В пилотный проект вошли шесть округов — это Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня.

В этом году на проект потратят 113,5 миллиона рублей, из которых 83,5 миллиона — из федерального бюджета, 30 миллионов — из бюджета Московской области. Ожидается, что помощь предоставят 800 местным жителям.

Право на бесплатный уход получат участники СВО с инвалидностью, ветераны ВОВ, паллиативные пациенты с инвалидностью, инвалиды первой группы. В зависимости от потребностей сиделки будут приходить к участникам проекта 14, 21 и 28 часов. Они будут помогать в приготовлении еды и кормлении, гигиенических процедурах, передвижении, меднаблюдении.

«Мы изучим, как этот проект будет реализовываться на практике, и через полгода подведем предварительные итоги. При необходимости мы внесем необходимые изменения в законодательство», — добавил Голубев.

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