Подмосковье 14 декабря 2022, 15:00 Свыше 112 тысяч семей Подмосковья распорядились средствами регионального маткапитала

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Более 112 тысяч подмосковных семей распорядились средствами маткапитала. Преимущественно жители региона потратили сертификаты на улучшение жилищных условий и на образование.

«Всего же с начала действия программы выдано более 224,5 тысячи сертификатов. Преимущественно жители региона потратили сертификаты на улучшение жилищных условий — 69,2 тысячи, на образование — 15,3 тысячи, а получили выплаты около 28 тысяч», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Сертификаты на региональный материнский капитал предоставляются жителям Подмосковья по случаю рождения или усыновления второго и последующих детей в период с 2011 по 2016 годы.

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Жителям Московской области также напоминают, что проверить остаток средств маткапитала стало удобнее. Это можно сделать дистанционно через региональный портал госуслуг.

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