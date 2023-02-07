07 февраля 2023, 14:22
Свыше 112 тысяч многодетных семей Подмосковья получили цифровые удостоверения
Свыше 112 тысяч цифровых удостоверений многодетной семьи оформили в Подмосковье. Оформить его можно на портале госуслуг, рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.
Получить дополнительный бумажный документ захотели 10% семей.
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«Все больше наших жителей переходят на новый формат цифровых услуг, так как это удобно», — подчеркнула Людмила Болатаева.
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Больше всего цифровых удостоверений получили жители Одинцова, Балашихи, Мытищ, Люберец и Подольска. Всего в Подмосковье проживают более 102 тысяч многодетных семей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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