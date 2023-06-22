Подмосковье 22 июня 2023, 18:42 Свыше 110 ж/д переездов отремонтировали в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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В Московской области проводится ремонт железнодорожных переездов. С начала года в регионе в порядок привели 114 объектов. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на данный момент работы выполнили более чем на 40%.

Свыше 80 переездов отремонтировали в соответствии с планом на этот год, еще 32 — по просьбам жителей.

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«Всего будет отремонтировано 246 железнодорожных переездов более чем в 40 городских округах», — сообщил первый замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

Больше всего работ выполнили в Одинцове и Пушкино. Также ремонт провели еще в 26 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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