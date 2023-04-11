Подмосковье 11 апреля 2023, 15:57 Свыше 110 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья сообщил о новых объектах недвижимости, которые стали доступны для выкупа или аренды. Из них 102 земельных участка и девять помещений.

Среди выставленных на торги лотов — участок ИЖС в округе Шаховская. На 19 сотках земли можно будет построить дом для постоянного проживания в селе Белая Колпь. В шаговой доступности находятся поликлиника, школа, детский сад, магазины и спортивные площадки. Начальная цена аренды — около 24 тысяч рублей в год.

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В Можайске можно приобрести в собственность участок для ведения личного подсобного хозяйства. Лот расположен в деревне Бабынино, в 29 километрах от Минского шоссе. Рядом находятся коттеджный поселок «Березовая долина» и остановки общественного транспорта.

Есть новые варианты для бизнеса. В городском округе Егорьевск, в поселке Рязановский можно приобрести коммерческое помещение. Лот расположен на центральной площади, его начальная цена — 810 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов в Московской области.

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