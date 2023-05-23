23 мая 2023, 09:19
Свыше 110 тысяч домашних животных привили от бешенства в Подмосковье с начала года
Прививочная кампания по вакцинации животных продолжается в Подмосковье. С начала года иммунизацию прошли свыше 110 тысяч питомцев.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, вакцинацию прошли более 45 тысяч кошек и свыше 67 тысяч собак.
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«В клиниках государственной ветеринарной службы Московской области прививку от бешенства домашнему животному можно сделать бесплатно», — добавил он.
В регионе также обустроены мобильные пункты вакцинации. Специалисты выезжают в отдаленные территории, деревни и СНТ. Всего в Подмосковье работают свыше 5000 пунктов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
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Животные
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