Подмосковье 23 мая 2023, 09:19 Свыше 110 тысяч домашних животных привили от бешенства в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Прививочная кампания по вакцинации животных продолжается в Подмосковье. С начала года иммунизацию прошли свыше 110 тысяч питомцев.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, вакцинацию прошли более 45 тысяч кошек и свыше 67 тысяч собак.

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«В клиниках государственной ветеринарной службы Московской области прививку от бешенства домашнему животному можно сделать бесплатно», — добавил он.

В регионе также обустроены мобильные пункты вакцинации. Специалисты выезжают в отдаленные территории, деревни и СНТ. Всего в Подмосковье работают свыше 5000 пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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