Подмосковье 17 апреля 2024, 11:52 Свыше 110 незаконных рекламных щитов убрали в Солнечногорске с января Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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В апреле специалисты отдела рекламы администрации Солнечногорска демонтировали незаконные конструкции в деревнях Пешки и Соколово. Всего с начала года в округе ликвидировали более 110 не согласованных рекламных щитов, вывесок и растяжек.

Рекламу в Пешках и Соколове разместили без соответствующих документов и с просроченным разрешением на установку.

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«Незаконные рекламные вывески — с такой проблемой мы сталкиваемся достаточно часто. В первую очередь это портит архитектурный облик нашего городского округа. Работу в данном направлении обязательно будем продолжать», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Кодекс Московской области об административных правонарушениях предусматривает штраф за незаконную установку каждой рекламной конструкции: для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч.

Услуга по согласованию информационной конструкции предоставляется бесплатно. Получить ее можно на региональном портале госуслуг.

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