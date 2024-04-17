17 апреля 2024, 11:52
Свыше 110 незаконных рекламных щитов убрали в Солнечногорске с января
В апреле специалисты отдела рекламы администрации Солнечногорска демонтировали незаконные конструкции в деревнях Пешки и Соколово. Всего с начала года в округе ликвидировали более 110 не согласованных рекламных щитов, вывесок и растяжек.
Рекламу в Пешках и Соколове разместили без соответствующих документов и с просроченным разрешением на установку.
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«Незаконные рекламные вывески — с такой проблемой мы сталкиваемся достаточно часто. В первую очередь это портит архитектурный облик нашего городского округа. Работу в данном направлении обязательно будем продолжать», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Кодекс Московской области об административных правонарушениях предусматривает штраф за незаконную установку каждой рекламной конструкции: для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч.
Услуга по согласованию информационной конструкции предоставляется бесплатно. Получить ее можно на региональном портале госуслуг.
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Солнечногорск
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