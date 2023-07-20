Подмосковье 20 июля 2023, 08:33 Свыше 110 избирательных участков откроют в Химках для голосования в сентябре Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выборы губернатора Подмосковья пройдут с 8 по 10 сентября. Жители Химок смогут проголосовать на 118 избирательных участках.

Свыше тысячи человек задействую в организации голосования в Химках. Жители смогут проголосовать по месту прописки, фактического нахождения, а также дистанционно через портал госуслуг.

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Подать заявление в территориальную и участковую избирательные комиссии для участия в голосовании по месту фактического нахождения можно с 24 июля.

Жители впервые смогут по участвовать в выборах как традиционным путем — на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Чтобы воспользоваться предоставленной возможностью, нужно подать заявление на портале госуслуг в период с 24 июля по 4 сентября. Если у избирателя получилось подать заявление о своем намерении проголосовать онлайн, но в день выборов нет будет возможности сделать это по техническим причинам, он, как и все, сможет прийти на участок и сделать выбор.

«На территории Московской области назначены выборы губернатора Московской области, территориальная избирательная комиссия городского округа Химки начала подготовку к проведению и организации выборов. В Химках существует 118 избирательных участков и, соответственно, 118 избирательных комиссий, в которых работают более 1,1 тысячи человек», — сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Химок Оксана Зотова.

Сейчас члены участковых избирательных комиссий округа проходят обучение.

«Конечно, многие из членов комиссий уже со значительным опытом в избирательной системе, но тем не менее есть новые, молодые, потому что комиссии обновляются, молодежь подрастает и тоже хочет быть вовлеченной в избирательный процесс, который требует более тщательной подготовки и обучения», — добавила Оксана Зотова.

Дополнительную информацию о предстоящих выборах можно узнать по телефону избирательной комиссии Московской области: 8 (800) 550-97-44. Горячая линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, а в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00. В дни проведения выборов она будет работать с 8:00 до 20:00.

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