Свыше 1,1 тысячи предпринимателей Подмосковья обратились к новому сервису для самопроверок

Комплексный сервис для предпринимателей появился на «Госуслугах» Подмосковья. Там жители области могут проверить свой бизнес и оценить риски по чек-листам.

Всего предпринимателям доступно 156 форм по 33 видам надзора. Для эффективной работы взаимодействуют все контрольные ведомства региона. Планируется подключить к работе и территориальные отделения федеральных органов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Владимир Головнев, Подмосковье стало первым регионом России, применившим такой подход. Он рассказал, что после удачного прохождения самообследования, может быть отменена плановая проверка бизнеса.

«Это поможет предпринимателям избежать лишнего внимания со стороны контролеров, а сэкономленное таким образом время и средства пустить на развитие бизнеса, что немаловажно в сегодняшних реалиях». –сказал Головнев.

Воспользоваться услугой можно на портале РПГУ в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании в Подмосковье единого портала о бизнесе, туризме и услугах. Он поможет жителям получать всю нужную информацию удобно и быстро.