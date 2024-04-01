Подмосковье 01 апреля 2024, 17:10 Свыше 11 тысяч медработников оформили компенсации за аренду жилья в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Подмосковные врачи могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. Ее уже оформили более 11 тысяч медиков.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, получить меру поддержки могут представители 35 должностей. Среди них — фельдшеры, рентгенолаборатны и медсестры. С этого года также увеличили компенсацию для супружеских пар специалистов.

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«Компенсация аренды жилья — самая востребованная из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Уже сегодня ее получают свыше 11 тысяч врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов. Важно, что стать участниками программы могут, как действующие, так и новые сотрудники», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Среди участников программы семь тысяч медиков и четыре тысячи врачей.

Оформить меру поддержки можно через «Госуслуги». Узнать обо всех льготах для врачей можно по ссылке.

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