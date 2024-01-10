Подмосковье 10 января 2024, 11:28 Свыше 11 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега за ночь

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Во время ночного дежурства дорожники очистили и обработали противогололедными материалами более 11 тысяч километров магистралей и шоссе. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что к началу 10 января в области выпало до четырех сантиметров снега.

«В работах ночью задействовали более 400 единиц снегоуборочной техники и свыше 850 дорожных рабочих. Оперативный штаб круглосуточно мониторит ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения и при необходимости превентивно обработать проезжую часть», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

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В среду в Подмосковье температура воздуха составляет -9 градусов. По прогнозам синоптиков, местами пройдет снег. Водителей призвали быть особо внимательными в черте населенных пунктов и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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