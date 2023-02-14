Подмосковье 14 февраля 2023, 13:25 Свыше 11 тысяч километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь

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Изменчивая погода сохранится в Подмосковье. Минувшей ночью в регионе прошли осадки в виде снега и града. Ото льда обработали свыше 11 тысяч километров дорог.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, противогололедную обработку на дорогах проводят регулярно. Над этим работают 3,4 тысячи человек и 2,2 тысячи единиц спецтехники.

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«В первую очередь обрабатываются высокоинтенсивные трассы, а также опасные участки — съезды, мосты, путепроводы и эстакады», — отметил он.

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За погодой следят в круглосуточном режиме, чтобы оперативно обеспечивать комфортное передвижение транспорта и пешеходов.

Водителей призывают соблюдать ПДД и не превышать скоростной режим.

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